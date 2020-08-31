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منوعات

لحظة مرعبة.. طائرة ورقية تسحب طفلة على ارتفاع 100 قدم في السماء.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:08 ص
طفلة
طفلة
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عزة عاطف

يأتي موسم الطائرات الورقية ليخطف العيون ويشغل الأذهان، فينسى الأطفال وكذلك الكبار أنفسهم أمام رؤية طائراتهم الورقية المزينة تعلوا أكثر فأكثر إلى السماء.


ولكن شهدت مصر وعدد من البلدان التي تهتم بتلك العادة سنويًا الكثير من الحوادث الأليمة خاصة بين الأطفال، ومن بينها حادثة هزت قلوب سكان تايوان أمس رغم حدوث المعجزة.


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خلال مهرجان الطائرات الورقية في بلدة Nanlioao بـ تايوان، سحبت الطائرة الورقية طفلة صغيرة في الهواء.


علق جسد الطفلة الضئيل في شريط الطائرة الورقية وظلت تتأرجح على ارتفاع 100 قدم في السماء فوق رؤوس العامة.


لقطات مرعبة لفتاة ولحظات توقف فيها القلب والطائرة تسحب الطفلة ذات الـ 3 سنوات بعيدًا، والناس تنتظر في الأسفل لالتقاطها.


في مقطع الفيديو يصرخ الآباء القلقون خوفًا لأنهم عاجزون عن إيقاف ما يحدث، وذكرت التقارير بأن الطائرة ظلت تقذف الطفلة بعنف في الهواء لمدة 30 ثانية وهي مقيدة في الذيل العملاق.  


يظهر الفيلم بعد ذلك تغير سرعة الرياح بشكل كبير وهدوئها فجأة، لتسقط الطفلة في أيدي الحشد المنتظر، وذكرت التقارير أن الفتاة كانت خائفة لكنها لم تصاب بإصابات جسدية. 

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