أردوغان يهدد شعبي فرنسا واليونان: سيدفعان ثمن تحركات حكومتهما

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلا من اليونان وفرنسا من محاولة منع بلاده من التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.





وقال أردوغان: وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن تركيا عازمة على دفع أي ثمن للدفاع عن مصالح مواطنيها.





وزعم أردوغان أن الشعب اليوناني والفرنسي غير مستعدين لدفع ثمن باهظ لتصرفات حكومتيهما.





وأضاف أردوغان أن شعوب فرنسا واليونان لا يمكن أن يدفعوا هذا الثمن نتيجة الوقوف أمام تركيا.





وتحاول تركيا التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، رغم عدم قانونية هذه الممارسات التي تقوم بها، ومخالفتها للقانون الدولي.





وتقف اليونان وقبرص وفرنسا أمام محاولات أردوغان المستميته في التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط.



