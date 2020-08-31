علاجات منزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية

ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة وتعد أبرز أعرا وجود مخاط سميك وانسداد أو احتقان الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس وألم، وتورم حول عينيك وانخفاض الشعور بالرائحة والذوق عند البالغين أو السعال عند الأطفال و السعال و التهاب الحلق.