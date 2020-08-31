متحدث المنطقة الاقتصادية: نعمل وفق تكليفات الرئيس السيسي ولم نتوقف بسبب كورونا

قالت هند فتحى، المتحدث الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 460 كيلو متر مربع وتضم أربع مناطق صناعية وست موانئ تابعة لها.





وأضافت "هند" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية داخل المنطقة، موضحة أنه بالرغم من تحديات جائحة كورونا إلا أن المنطقة الاقتصادية بالقناة كانت تعمل وأدخلت إيرادات لا بأس بها.





وتابعت أن المنطقة كانت تعمل بشكل جيد خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن المناطق الصناعية بالقناة مستمرة بالعمل ولم تتوقف، بل أن جميع المصانع التى عملت فى النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية كانت تعمل بشكل جيد.





وأشارت إلى أنه تم العرض على الرئيس السيسي الموقف الحالى لبعض التعاقدات التى قامت المنطقة بتوقيعها الفترة الماضية، حيث إنها جارى تنفيذها خلال شهر سبتمبر أو الأربعة أشهر القادمة، وأبرزها التعاقد الذى تم فى أول العام وهو دحرجة السيارات فى منطقة شرق بورسعيد.





وأكدت أن المنطقة قامت بأخذ الموافقة بهذا العقد مع شركة عالمية معروفة من مجلس الوزراء وعرضه أيضا على مجلس النواب، إلا أن موضوع كورونا جعل مسئولى الشركة لم يتواجدوا بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، لكن حاليا يتم مع الشركات المصرية العاملة هناك تجهيز الساحات الخلفية لتلك الأرصفة.