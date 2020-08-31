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مرأة

بـ لوك غريب و جرئ.. جويل مردينيان تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:28 ص
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.


وتألقت  جويل مردينيان في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.

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وتزينت المذيعة  اللبنانية جويل مردينيان بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

وقد فاجأت جويل مردينيان  متابعيها على الأنستجرام بلوك جرئ و غريب، حيث قامت بتغيير لون شعرها إلي جزء باللون الأشقر الفاتح و الجزء الأخر باللون الأسود، مما منحها مظهرا غير تقليدي و قد أختلفت آراء متابعيها بين معجبون باللوك الجديد وأخرون لم ينل إعجابهم.

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