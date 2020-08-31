عن برنامجه أوضة اللبس.. ميدو لـ متابعيه: سأكشف لكم كيفية إطلاق حملات إلكترونية ضد أشخاص بأعينهم

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وحرص أحمد حسام ميدو على تشويق متابعيه حول حلقة برنامجه اليوم "أوضة اللبس".





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وغرد ميدو قائلًا: "اليوم عودة #أوضة_اللبس سأفضح لحضراتكم كيف يتم تنظيم الحملات الالكترونية ضد اشخاص بعينهم بالأرقام وحجم الاموال التي يصرفها البعض لاطلاق حملات ضد اعدائهم وازاي ان العيال الهتيفه اللي كانت بتقبض في المدرجات دلوقتي اتطوروا مع عدم وجود جماهير وبقوا بيقبضوا خلف الكيبورد!!"





وتابع ميدو: "سيكون معي ان شاء الله الكابتن نادر السيد احد اعضاء نادي المئه مع منتخبنا الوطني والاحتفال ب ١٠٠ سنه منتخب مصر ومعي الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين السابق للاهلي للحديث عن ابناء اللاعبين وهل يحق للنجوم القدامى الضغط من اجل ان يلعب ابنائهم في النادي؟ #أوضة_اللبس".



