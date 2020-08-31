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حوادث

إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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قسم الحوادث

قررت نيابة النزهة، اخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة بالسب والقذف وخلع رتبته الميرى بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.


ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة سب وقذف الضابط أثناء تأدية عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة إلا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظا مسيئا:" زبالة".

 

وكان ضابط شرطة برتبة مقدم أثناء قيامه بتأدية عمله قام بمنع سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة إلا في حال ارتداء كمامة مما أثار غضب السيدة فوجهت له السب، وخلعت كثافة رتبته الميرى.

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