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برلمان

أبو العينين للسفير الياباني: أتمنى الشفاء لشينزو آبي.. رجل سلام محب لمصر وشعبها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:31 م
أبو العينين
أبو العينين
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صدى البلد

بعث رجل الصناعة والسياسي محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني ببرقية إلى «ماساكي نوكي» السفير الياباني بالقاهرة – أعرب خلالها عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هذا القائد صاحب المواقف الثابتة والداعمة لمصر وشعبها.


وقال أبو العينين إن شينزو آبي ظل طوال سنوات قيادته لليابان نموذجا للقائد العظيم الصادق لوطنه .. والمحب لمصر وشعبها، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية تقدمًا وتفاهمًا كبيرًا فى المواقف ووجهات النظر، وصداقة جمعت بين الرئيس السيسي وشينزو آبي، شهدت بفضلها العلاقات بين القاهرة – وطوكيو أفضل عصورها على كافة المستويات دبلوماسيًا و اقتصاديًا.


وأضاف أبو العينين أن اليابان فى عهد شينزو آبي أصبحت أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تجلت آفاق التعاون القوي بين القاهرة – وطوكيو فى مشروع المتحف الكبير الذي تشارك فيه اليابان ويمثل أيقونة للتعاون بين البلدين من أجل الإنسانية، إلى جانب نقل التجربة اليابانية فى التعليم لمصر.


وعبر نائب رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني عن حزنه الشديد للحالة الصحية التي آلمت برئيس الوزراء الياباني والتي اضطرته للتنحي عن منصبه، متمنيا له الشفاء والعودة لحياته الطبيعية بكل صحة .. فقلما ما يزخر الزمن بقادة ورجال سياسة أوفياء وشرفاء يحملون ثقة الشعوب ويسعون لنشر السلام والعدل والحق فى العالم.


وأشار أبو العينين إلي أن الشعب المصري لن ينسي موقف اليابان حكومة وشعبًا ووقوفها بجانب المصريين فى ثورة 30 يونيو .. فتلك المواقف ستظل محفورة فى العقول والمشاعر قبل صفحات التاريخ . مؤكدا أن المصريين لا ينظرون لليابان كعملاق اقتصادي فقط ولكن يرون في اليابان وشعبها تجربة ملهمة وقصة كفاح شعب محب للسلام والإنسانية.


ووجه أبو العينين التحية وخالص التقدير للسفير الياباني بالقاهرة على مواقفه الرائعة والداعمة دائمًا لزيادة التعاون بين مصر واليابان، وسعيه دائمًا لزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر من خلال الصورة الجيدة التي يعكسها عن مصر فى بلاده .. وأنه يتشرف بمرور 25 عامًا على وجود منتجات سيراميكا كليوباترا بالسوق اليابانية والتي مثلت نموذجًا ناجحًا فى التعاون الاقتصادي بين القاهرة – وطوكيو .

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