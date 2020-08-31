محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية "مرحلة التعليم الأساسى" وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 100%.





وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان 220 طالبا وطالبة.





وأضاف أن النتيجة الإجمالية للدورين الأول والثانى للشهادة الاعدادية هذا العام بلغت 99.4%، مشيرا إلى أ ن من تقدموا للامتحان بلغ عددهم 102354 طالبا وطالبة.





وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.



