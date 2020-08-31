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تعليم

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:40 م
اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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همت الحسينى
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية "مرحلة التعليم الأساسى" وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 100%. 

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان 220 طالبا وطالبة.

وأضاف أن النتيجة الإجمالية للدورين الأول والثانى للشهادة الاعدادية هذا العام بلغت 99.4%، مشيرا إلى أ ن من تقدموا للامتحان بلغ عددهم 102354 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ١٠٠%
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