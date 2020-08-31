الري السودانية: مناسيب النيل تتجاوز معدلاتها القياسية في الخرطوم وشندي

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الاثنين، أن مناسيب النيل تتجاوز معدلاتها القياسية في الخرطوم وشندي؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وكانت الوزارة السودانية قد أعلنت، أمس الأحد، أن منسوب النيل في محطة شندي تجاوز أعلى رقم مسجل له سابقا ليبلغ 18.08 متر، بينما استقر المنسوب بمحطة الخرطوم عند 17.48 متر مرتفعا بـ22 سم.





وقالت لجنة الفيضانات التابعة للوزارة أن مناسيب النيل تشهد استقرارا خلال اليومين القادمين، وقالت إن المناسيب ستبدأ في الانخفاض بالخرطوم اعتبارا من الاثنين لتصل إلى 17.40 متر في الأربعاء، كما توقعت أن تسجل محطة شندي غدا 18.08 متر.





وأكدت أن محطة عطبرة سجلت اليوم 16.46 متر وستبدأ في الانخفاض من الاثنين لتصل الأربعاء إلى 16.30 متر، مضيفة أن القطاعات عطبرة- سد مروي، سد مروي- الدبة، الدبة- دنقلا تشهد استقرارا في المناسيب.





ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى والمناطق التى تأثرت فى الأعوام السابقه من الفيضانات بأن هنالك إرتفاعا فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.