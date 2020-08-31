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الأوقاف توزع 20 طن لحوم أضاحي في 6 محافظات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:49 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف أنها بصدد توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي غدا الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ - دمياط ) ، بواقع  (3) أطنان لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط) ، و (4) طن لمحافظتي (الغربية وكفر الشيخ )، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 405 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

  كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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