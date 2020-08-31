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تعليم

تنسيق 2020 المرحلة الثانية.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال ساعات الموقع الإلكترونى للتنسيق تجريبيا لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، فيما تستقبل معامل التنسيق بالجامعات الطلاب غدا، وتستمر المرحلة حتى يوم السبت المقبل ولمدة خمسة أيام.

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وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاء الحد الأدنى 67.80% للشعبة الأدبية و77.40% لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم.

 

وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

 

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط

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