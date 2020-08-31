مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وجامعة فارنا للإدارة فى بلغاريا

صرح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث أنه في ضوء خطة الجامعة للانفتاح علي العالم واتساقا مع خطة الدولة وزارة التعليم العالي في هذا الشأن فقد وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي عقد مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وجامعة فارنا للإدارة ببلغاريا.





واشار الجيزاوي الى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل اعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين بالاضافة الى اقامة مشاريع بحثية مشتركة وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة إلى جانب الاعتراف المتبادل بين الجامعتين بالساعات الدراسية المعتمدة.





واضاف أنه علي هامش الاتفاقية قدمت جامعة فارنا عدد 5 منح دراسية لمدة عام دراسي لطلاب برنامج اللغة الانجليزية بكلية التجارة والتي يتم تدريسها حاليا بمقرالجامعة بالعبور.







واكد الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي بمقر الجامعة بالعبور انه سيتم الاعلان عن هذه المنح بين طلاب البرنامج وسيتم تطبيق قواعد المفاضلة بين المتقدمين ، مضيفا أن الجامعة البلغارية تتيح تخفيضا قدره 25% من المصروفات بالإضافة إلى إعفاء كامل من مصاريف الإقامة في سكن الطلاب بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة أمام الطلاب لتبادل الخبرات مع نظرائهم من طلاب جامعة فارنا.