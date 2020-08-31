زحف إلى فمها أثناء النوم.. سحب ثعبان بطول 4 أقدام من حلق امرأة.. فيديو

شعرت امرأة روسية بإعياء بعد أن انزلق ثعبان بداخلها أثناء نومها في منزلها بمدينة داغستان، ثاني أكبر مدن جمهورية داغستان الروسية.





وأخرج الأطباء الثعبان بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها في المستشفى.





وألقى الثعبان في دلو لكن لم يتضح ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.





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وتظهر اللقطات المرعبة في فيديو نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية للحظة التي أزيل فيها ثعبان يبلغ طوله 4 أقدام من فم امرأة روسية بعد أن انزلق بداخلها أثناء نومها.





وأظهرت التقارير أن الثعبان زحف بداخلها بينما كانت نائمة في باحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان.





وبسبب شعورها بإعياء، نُقلت الشابة إلى المستشفى حيث خضعت للتخدير العام.





كما تُظهر اللقطات يد طبيب يرتدي قفازات ويزيل الثعبان بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.





وأثناء إجراء العملية غير العادية، يمكن سماع أحد الأطباء في الفيديو يقول: "لنرى ما هذا"، وفي الوقت ذاته تمسك الممرضة الثعبان وارتسم على وجهها تعبير مرعب أثناء سحب الطبيب الثعبان من فم المرأة، حيث قفزت بفزع متراجعة، وصرخ الطاقم الطبي وهم يرون طول الثعبان داخل المريضة.