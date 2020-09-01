AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-9-2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-9-2020؛ في قيمة المعدن الأصفر لدي محلات الصاغة .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا عند 864 جنيها كأعلى سعر له.

كما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو987 جنيها في محلات الصاغة .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها في محلات الصاغة .

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة لـ576 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6912 جنيها و أوقية الذهب بـ 30.71 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 987.43 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الذهب جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

استقرار الذهب في مستهل التعاملات

الذهب مستقر لليوم الثاني على التوالي

جنيه واحد .. تراجع في أسعار الذهب اليوم

خلال يومين.. 20 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-8-2020

ترشيحاتنا

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

لو عندك دليل طلعه.. الإسماعيلي يصدر بيانا ردا على حسني عبد ربه

5 عادات خاطئة عند غسيل السيارة.. احذرها

على أنغام "العو".. بوسي تشعل السوشيال ميديا برفقة يسرا

أخبار الفن| يسرا تشعل السوشيال ميديا .. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

في أحدث ظهور لـ هاجر أحمد.. متابعون: الجمال عدى الكلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها