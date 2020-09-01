أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-9-2020

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-9-2020؛ في قيمة المعدن الأصفر لدي محلات الصاغة .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا عند 864 جنيها كأعلى سعر له.





كما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو987 جنيها في محلات الصاغة .





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها في محلات الصاغة .





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة لـ576 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6912 جنيها و أوقية الذهب بـ 30.71 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 987.43 ألف جنيه.





وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



