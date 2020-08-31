طائرة المنيا تحقق الفوز على متصدر المجموعة "الترسانة" بالجولة الـ١٥.. وتضمن البقاء بالممتاز "أ"

وحصد فريق المنيا نقطتين غاليتين ليرتفع رصيده إلى ١٦ نقطة، بعد تقدمها في ٣ أشواط بنتيجة : الأول (٢٥-١٩)، والرابع (٢٥-١٦)، والخامس (١٧-١٥)، بينما حصل فريق الترسانة على نقطة وحيدة بعد تقدمه في الشوط الثاني والثالث بنفس النتيجة (٢٦-٢٤).





حضر اللقاء، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، والمهندس أحمد شوقي رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا للكرة الطائرة، ومحمد فاروق مدير منطقة المنيا للكرة الطائرة.





ومن المقرر، خوض فريق المنيا للمباراة الـ١٦ في الدوري أمام الداخلية في الرابعة عصرًا من يوم الجمعة المقبلة الموافق ٤ سبتمبر، على صالة المؤسسة.