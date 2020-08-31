AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طائرة المنيا تحقق الفوز على متصدر المجموعة "الترسانة" بالجولة الـ١٥.. وتضمن البقاء بالممتاز "أ"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
كتب- رباب الهوارى
نجح فريق نادي المنيا للكرة الطائرة في تحقيق فوزًا غاليًا على ضيفه فريق نادي الترسانة متصدر المجموعة، بثلاث أشواط مقابل اثنين بالجولة الـ١٥ من دوري الترتيب (١٣-٢٢) بالممتاز "أ"، في المباراة التى أقيمت عصر اليوم على صالة استاد المنيا الرياضي؛ ليضمن البقاء بالممتاز "أ" للموسم الرياضي الجديد.


وحصد فريق المنيا نقطتين غاليتين ليرتفع رصيده إلى ١٦ نقطة، بعد تقدمها في ٣ أشواط بنتيجة : الأول (٢٥-١٩)، والرابع (٢٥-١٦)، والخامس (١٧-١٥)، بينما حصل فريق الترسانة على نقطة وحيدة بعد تقدمه في الشوط الثاني والثالث بنفس النتيجة (٢٦-٢٤).

حضر اللقاء، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، والمهندس أحمد شوقي رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا للكرة الطائرة، ومحمد فاروق مدير منطقة المنيا للكرة الطائرة.

ومن المقرر، خوض فريق المنيا للمباراة الـ١٦ في الدوري أمام الداخلية في الرابعة عصرًا من يوم الجمعة المقبلة الموافق ٤ سبتمبر، على صالة المؤسسة.
Advertisements

ترشيحاتنا

لا تتظاهروا بانتهائه.. الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب كورونا

حلمي طولان: الزمالك علمني الإخلاص في العمل.. وطارق يحيى ارتدى قميص الأهلي

لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

سد النهضة يشعل أزمة بين إثيوبيا والولايات المتحدة

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

كفاح طلاب الثانوية العامة.. بائعة أحذية تحصل على ٩٩.٥% في البحيرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وبرنيطة .. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بسيط وأنيق.. سعر وماركة فستان كيت ميدلتون خلال ظهورها في مكالمة عبر zoom

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة