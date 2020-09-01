بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. محمد الشريف: "المحمودية" محور تنموي بمعنى الكلمة "هنشوف به إسكندرية جديدة".. فيديو

قال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع محور المحمودية من المشروعات الأكبر والأعظم بمحافظة الإسكندرية وتكلف 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبطول 1،6 كيلو متر ويربط غرب المحافظة بشرقها وشمالها بجنوبها ويربط 25 كوبري مشاه من خلال محاور تنموية.





وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص لبرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور، أنه لو لم يوجد محور المحمودية لتحولت محافظة الإسكندرية إلى زحام شديد وباركينج وحالة من الاختناق غير عادية.





وأكد محافظ الإسكندرية أن محور المحمودية هو محور تنموي بمعنى الكلمة "هنشوف به إسكندرية جديدة"، مشيرًا إلى أن محور المحمودية ذو قيمة كبيرة .





وأشار الشريف إلى أن المحور أخرج الإسكندرية من عنق الزجاجة من الزحام والتكدس الذي ظل تعاني منه طوال سنوات طويلة إلى الإسكندرية الجديدة والتنمية الجديدة.