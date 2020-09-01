هواوي تكشف موعد إطلاق هواتف Enjoy 20 .. سعر ومواصفات

كشفت شركة هواوى الصينية، عن الموعد الرسمى لمجموعة هواتف Enjoy 20 ، والتى ستكون عبارة عن هاتفين، هما Enjoy 20 .. و Enjoy 20 Plus، حيث سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الخميس 3 سبتمبر.









وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Enjoy 20 ستأتى بتصميم كاميرا مشابهة لهاتف Mate 30 Pro الذى صدر العام الماضى، كما ستأتى بتقنية الجيل الخامس 5G .

















وستصدر هواتف Enjoy 20 بشاشة قياس 6.63 بوصة، من نوع LCD ، وجود +Full HD، ومع عدم وجود أى نوتش على الشاشة، ومنفذ لسماعات لرأس بقياس 3.5 مللى في الجزء العلوي من الجهاز، بينما يأتي الجزء السفلي بمنفذ USB C، مع مكبرات صوتية وفتحة لبطاقة SIM.









أما كاميرات هواتف Enjoy 20 فستكون بثلاث كاميرات خلفية الأساسية دقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، والثانية كاميرا بزاوية واسعة دقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 و الثالثة بمستشعر بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 ، أما كاميرا السيلفى فستكون دقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0 .









وسينطلق هاتف Enjoy 20 Plus الهاتف الأغلى في المجموعة ، بأربعة خيارات لونية جديدة، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 40 واط.









وستعمل هواتف Enjoy 20 على معالج من نوع Dimensity 600، حيث ستكون أول هواتف من هواوي تستخدم هذا النوع من المعالجات، وليس بمعالجات Kirin وذلك بسبب العقوبات المفروضة على الشركة الصينية من الحكومة الأمريكية.







