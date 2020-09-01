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فن

أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تقترب من الـ 6 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "اختراع" لـ تامر حسني والعسيلي، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وهي أغنية ضمن أغاني البوم "خليك فولاذي".


تقول كلمات الأغنية: "معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير .. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم ابرة .. قال ايه جامد خطير .. خدت درس ميه ميه".


"اختراع" كلمات: احمد حسن راؤول، وألحان: احمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت / هيثم راضي - عبدالرحمن شوقي، وميكس / وسام عبد المنعم ، وماستر / چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج : تامر حسني.

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