سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

كلل عجوزان مسنان حبهما بعد مرور 60 عامًا على زواجهما بجلسة تصوير مذهلة، نسقت فيها العروس فستان زفافها الأبيض الأصلي، مع خصلاتها ذات بريق الماس، فيما ارتدى العريس- الذي بلغ من الكبر عتيًا- بدلته السوداء، ليبدو الثنائي وكأنهما قد خرجا من قصة خيالية.





والتقى الزوجان «مارفن» و«لوسيل ستون» في العشرينات من العمر والآن يحتفلان معًا مرور 60 عامًا على زواجهما، وقد قرر الزوجان اللذان يبلغان من العمر 88 و 81 عامًا على الترتيب جعلها ذكرى مختلفة لا تنسى.





اقرأ المزيد:





نظم العجوزان جلسة تصوير (فوتوسيشن) مذهلة، ارتديا فيها ملابس زفافهما الأصلية داخل حقل مفتوح في نبراسكا، من قبل المصور كاتي أوتري، وقد ظهر مارفن ولوسيل بخفة وحب كما عاشا مع بعضهما دائمًا.





بدا العريس مارفن أنيق في بذلته التوكسيدو بينما كانت لوسيل ترتدي ثوبًا دانتيلًا رائعًا صنعته بنفسها طوال كل تلك السنوات الماضية.





حفل زفافهما الأصلي أقيم عام 1960 في كنيسة لوثرية صغيرة في ستيرلينج بولاية نبراسكا، عندما كان مارفن يبلغ من العمر 29 عامًا تقريبًا، بينما كانت لوسيل تبلغ من العمر 22 عامًا.





شارك الزوجان سر زواجهما الطويل والناجح، حيث أكدا بأنهما واجها خلافات مصيرية وكانت لديهما من المشاكل ما يكفي لأن ينفصلا لكنهما لم يفعلا، وظل الثنائي يبحثان عن القواسم المشتركة بينهما ليتخطيا تلك المشكلات ويستكملا طريقهما بكل حب، وقد نجحا.



