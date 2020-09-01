هواوى تعلن رسميا عن ساعتها الذكية Huawei Watch Fit.. صور

أعلنت شركة هواوى الصينية، رسميا، عن ساعتها الذكية Huawei Watch Fit والتى تأتى بتصميم مربع، وتتميز بطول عمر بطاريتها، بالإضافة إلى عدد كبير من المميزات الطبية ومميزات اللياقة البدنية، وذلك بعد إطلاقها ساعة Watch GT 2 وسوار Band 4 الطبى.





وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة Watch Fit الذكية تأتى بشاشة قياس 1.64 بوصة من نوع AMOLED، مع حواف منحنية من كل الجوانب، مع زر على جانب الساعة، والساعة مصنوعة من ألياف بوليمر متينة.









وتعمل ساعة Watch Fit الذكية بمعالج من نوع Kirin A1، ونظام تشغيل Lite OS من هواوى، وتحتوى الساعة على العديد من الميزات الرياضية، مثل فيديوهات تدريب بدنية، مع مقياس SpO2 ، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع GPS .





وتتميز ساعة Watch Fit الذكية باحتوائها على مستشعر معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع متتبع للنوم، و تمارين لتخفيف التوتر، كما تعرض جميع الإشعارات من الهاتف الذكي ، وتتحكم في الموسيقى.









وتوفر ساعة Watch Fit الذكية بطارية تستمر حتى 10 أيام مع الاستخدام المعتاد و 7 أيام مع الاستخدام الكثيف، وتأتى بألوان الجرافيت الأسود والوردي والأخضر الفاتح.





ومن المفترض أن تكشف هواوى عن سعر ساعة Watch Fit الذكية يوم الخميس المقبل، 3 سبتمبر.



