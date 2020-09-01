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أخبار البلد

#كمل_يا_سيسي.. الرئيس يتصدر تويتر بدعم من المصريين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهاشتاج " #كمل_يا_سيسي ".

جاء ذلك تعبيرا من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.


وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر على الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

تعيش لنا ياسند مصر ومعليّ قيمتها

موقف حلو جدا من رئيس اسد 

الله يحفظك لنا يا ريسنا

احنا معاك وفي ضهرك وهنفضل نساندك يا حامي مصر

وقال  الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، إن هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر الترندات علي تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد القضاء علي الفساد من جذوره ويعمل علي ذلك منذ توليه منصب الرئاسة.
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