كمل_يا_سيسي.. الرئيس يتصدر تويتر بدعم من المصريين





جاء ذلك تعبيرا من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.









وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر على الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالاتى:





تعيش لنا ياسند مصر ومعليّ قيمتها





موقف حلو جدا من رئيس اسد





الله يحفظك لنا يا ريسنا





احنا معاك وفي ضهرك وهنفضل نساندك يا حامي مصر





وقال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، إن هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر الترندات علي تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس





وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد القضاء علي الفساد من جذوره ويعمل علي ذلك منذ توليه منصب الرئاسة.

المصريين عندهم اراده عجيبه في ثقتهم في رئيسهم

عندما تشاهد الإنجازات والمشاريع التي تُقام على ارض #مصر وكيف يتم افتتاحها قبل الإعلان عنها فتأكد ان هناك رئيس يعمل بصمت متجاهلًا نُباح الكلاب وأن هناك شعب يستمد منه القوه والعزه والاراده

حفظ الله #مصر وشعبها #كمل_يا_سيسي pic.twitter.com/Q5TLh2xYsj — 🇦🇪🇸🇦TalaL🇸🇦🇪🇬 (@t1o12) August 31, 2020

#كمل_يا_سيسي تريند يستحقة من جد وإجتهد وعمل وأنجز ولكن الرئيس السيسي ينتظر منا الأفعال والأعمال وليس الأقوال والترندات لأن منهجة هو العمل والإنتاج - مطلوب منا التوعية والتوضيح - مطلوب الوقوف خلفة أمام المؤامرات و التضليل الذي تقودة قنوات الإخوان وإعلامهم الخسيس فبالعمل ننتصر pic.twitter.com/YUg3SlG7YB — amir khaleel (@AmirKhaleel) August 31, 2020

#كمل_يا_سيسي

الشعب المصري معاك يا قائد نهضة مصر الحديثة،، pic.twitter.com/8S2g0UkWs1 — Ahmad Hassan (@AhmadHa20070016) August 31, 2020