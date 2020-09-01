آخر استعدادات أحمد فتحي للعودة للمشاركة في المباريات من داخل الجيم

. شارك اللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الاهلي ومنتخب مصر، فيديو جديدا له، عبر خاصية استوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام





ويظهر فتحي في الفيديو من داخل الجيم وهو يقوم بتدريبات بدنية شاقة استعدادا لمباراة الاهلي القادمة امام نادي وادي دجلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.









وأعلن نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي ضم أحمد فتحي نجم النادي الاهلي مقابل 48 مليون جنيه لمدة 3 سنوات رسميا.





وترددت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن أن أحمد فتحي يريد الاستمرار مع النادي الأهلي ويرفض الانضمام لنادي بيراميدز بعد توقيعه له .