فيفي عبده تتذكر وحيد سيف بفيديو نادر له

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا، عبر خاصية ستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر في الفيديو ، الفنان القدير الراحل وحيد سيف ، من إحدى المقابلات التلفزيونية السابقة له.





وقد علقت علي الفيديو قائلة : الله يرحمه وحيد سيف كان دمه خفيف.









واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.