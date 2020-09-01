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فن

أخبار الفن| يسرا تشعل السوشيال ميديا .. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:52 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


حققت أغنية "اختراع" لـ تامر حسني والعسيلي، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وهي أغنية ضمن أغاني البوم "خليك فولاذي".


تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، للفنانة يسرا، وهي ترقص وتغني أغنية "3 دقات" بصحبة فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" والذي خاضت به السباق الرمضاني الأخير.


تصدر الفنان عمرو دياب، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد طرحه كليب أغنيته "عم الطبيب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".


حرصت الفنانة سميرة سعيد، على الترويج لـ حفلها القادم على "التيك توك"، وذلك من خلال حسابها على تطبيق "إنستجرام".


تداول رواد السوشيال ميديا صور لسيارة الفنانة ياسمين صبري الذي أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث بلغ ثمنها 10 ملايين جنيه.

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