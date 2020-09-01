بعد إغلاق استمر 10 سنوات.. رئيس قصور الثقافة: برنامج لتشغيل فرع العريش



ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع الى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية ،وتتسع صالة المسرح ل250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية ، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين.



ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هي منطقة المدرجات البلكون وتتسع ل150 مقعدا ، 4 غرف إدارية ، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع .



أما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط .



واكد علي ان توجيهات وزيرة الثقافة ، الاسراع في تأسيس مركزا لتنمية الموهوبين والنابغين في شتي مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه إلى جانب إعداد برامج للتدريب علي الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية ، كما وجهت بجمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكثيف الأنشطة الإبداعية في المحافظة .





كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كلفت الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بزيارة وتفقد وإعداد تقرير شامل عن المواقع الثقافية التابعة للهيئة في مدن وقري محافظة شمال سيناء وذلك لإجراء تطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية والفنية خلال شهر أكتوبر المقبل . وثمن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه دور وزارة الثقافة في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة المقدمة في المواقع الثقافية المختلفة وأكد علي ضرورة وأهمية الثقافة والفنون في الحفاظ علي الهوية وتقديم الدعم اللازم لهما مشيرا إلى دورهما في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بجانب تنمية المجتمع السيناوي . اقرأ ايضا: زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء







