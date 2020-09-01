AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:01 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
ريهام فيكتور
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"، موضحة أنها تأتي بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج بما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، خاصة أنه بعد أزمة العالقين كان من المهم للوزارة العمل على الشرائح العائدة من الخارج وخاصة الطلاب، وكان من الضروري الاستفادة منهم، وعمل مجموعات للتحرك من خلالهم في هذه الفترة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء: "بدأنا تناول قضايا المياه، ثم قضايا المرأة المصرية والتحديات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية".

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: "تواصلنا مع وزير التعليم العالي للتعرف على قضايا الوطن ومستوى التعليم العالي في مصر، وسيتم تنظيم زيارة لهم إلى جامعة الجلالة، ووزير التعليم العالى سيعرفهم بما يحدث في الدولة، كما سيتم تعريفهم بباقي الجامعات المصرية، ومن المهم أن يعرفوا أن هناك تمثيل مشرف للجامعات الأجنبية في الدولة المصرية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: ترجمنا فيلم الممر للعرض على منصة watch it.. فيديو

بصحبة وزيرة الهجرة.. شباب الدارسين بالخارج يتعرفون غدا على دور المجلس القومي للمرأة

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية في مختلف المواقع

وزيرة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج في زيارة للقومي للمرأة.. مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. ونبيلة مكرم: الشباب سيزورون جامعة الجلالة

وزيرة الهجرة: الدولة تعمل على الاستفادة من العائدين من الخارج.. فيديو

ترشيحاتنا

مقدم برامج بقنوات الإخوان يعترف بفشل المحتوى الإعلامي لأبواق الجماعة ..فيديو

استعدادًا لمواجهة دجلة.. الأهلي يعود للتدريبات والغيابات تحاصر فايلر

4 صالات مفخرة لمصر.. مدير بطولة العالم لليد يكشف عن تفاصيل المنشآت لأول مرة

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات أجمل سيارات كيا kia k5 الجديدة 2021.. صور

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط