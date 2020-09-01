شاهد| وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"، موضحة أنها تأتي بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج بما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، خاصة أنه بعد أزمة العالقين كان من المهم للوزارة العمل على الشرائح العائدة من الخارج وخاصة الطلاب، وكان من الضروري الاستفادة منهم، وعمل مجموعات للتحرك من خلالهم في هذه الفترة.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء: "بدأنا تناول قضايا المياه، ثم قضايا المرأة المصرية والتحديات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية".





وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: "تواصلنا مع وزير التعليم العالي للتعرف على قضايا الوطن ومستوى التعليم العالي في مصر، وسيتم تنظيم زيارة لهم إلى جامعة الجلالة، ووزير التعليم العالى سيعرفهم بما يحدث في الدولة، كما سيتم تعريفهم بباقي الجامعات المصرية، ومن المهم أن يعرفوا أن هناك تمثيل مشرف للجامعات الأجنبية في الدولة المصرية".



