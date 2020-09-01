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أخبار البلد

بسرعة مذهلة.. وصفات لتخسيس الأرداف والكرش

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:44 م
كرش
كرش
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لمياء الياسين

إذا كنت تبحثين عن وصفة للتخسيس سريعة جدا يمكنك الاعتماد على الوصفات التالية فهى وصفات تخسيس الأرداف و الكرش بسرعه مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الأعتماد عليها بجانب إتباع رجيم فعال لإنقاص الوزن .

إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف :

مشروب الجريب فروت والرمان

ماذا تحتاجين ..

نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ..


ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.


مشروب القرفة والأناناس

ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.

فوائد مشروب تخسيس البطن



يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.

تساعد القرفة  على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية  أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة .

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