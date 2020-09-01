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اقتصاد

تحافظ على الثروة العقارية.. "العربية للتنمية" تشيد بتوجيهات السيسي ضد عشوائية البناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:39 م
مبانى عشوائية
مبانى عشوائية
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ولاء عبد الكريم
أشاد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، حول حتمية الانضباط وتنظيم تراخيص البناء لمواجهة الفوضى والبناء العشوائي.


وقال «الدسوقي»، في بيان، الثلاثاء، إن ما قاله الرئيس السيسي حق للحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية العمرانية من خلال إصلاح منظومة البناء في مصر.

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وأضاف، وضع حد فاصل بين ما مضى وما هو قادم «ضرورة» حتى تسطيع الدولة أن تعود الى حضارتها ورونقها وتقدمها في سبيل رفع مستوى معيشة افرادها لينعم المواطن بالخدمات من طرق وسكن وصحة وتعليم وعمل وحياة كريمة. 

واشار الدولة خلال السنوات الماضية أهملت الخدمات وتركت الحبل على الغارب للفوضى والمحسوبية والرشوة الى ان ظهرت العشوائيات بشكل بات يهدد حياة المواطنين ويدمر كل جهود التنمية التى تحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عاتقه لاصلاح ما تم افساده.

وأكد رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، أن ما تم انجازه في السنوات الأخيرة يعد اعجاز وانجاز بكل المقاييس، مشددًا علي أهمية تنفذ الحكومة لتعليمات الرئيس والضرب بيد من حديد كل مخالف مع دراسة الحالات التى تحتاج الى مساعدة من البسطاء ،لافتا إلي ان السلوكيات التى تعود عليها المواطنون وبعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مازالت تقاوم التغيير الي الأفضل والذي لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال ايجاد البديل المناسب والأنسب وتشديد الرقابة.

وقال، إن الرئيس السيسي يتحمل مهام جسيمة ويفتح ملفات شائكة صعبة نحو الاصلاح والتنمية ومعالجة قضايا اجتماعية خطيرة تتعلق بحياة المواطنين وحق الدولة، مضيفًا: " القطاع الخاص علي ثقة ويقين ان غالبية الشعب المصري ينشد التغيير إلي الافضل والأحسن حفاظا علي حقوق الاجيال القادمة وستجد الغالبية علي قلب رجل واحد لتحقيق مستقبل افضل بإذن الله لنا ولأولادنا وللاجيال القادمة. 

واضاف: « إن كانت الاجراءات قاسية فى بعض الاحيان، لكن هذا قدرنا جميعًا اصلاح ما فسد على مدار ٥٠ عامًا ، وعلي الشعب ان يستمر فى دعمه وفي تحمل مسؤلياته حتى نؤمن مستقبل اولادنا، وكذلك يجب ألا ننسى حينما وجدنا انفسنا فجأة بدون كهرباء او طرق او آمن وأمان أو حتى احساس بالدولة».
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