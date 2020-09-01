بدون جيم وأقل مجهود تعرفى كيف تتخلصين من سمنة الأرداف

خلال فترة الحظر زادت السمنة المتراكمة لدى الكثيرون بسبب قلة الحركة والإعتماد بشكل كبير على تناول المأكولات السريعه







أكدت كابتن انيا وائل مدربة اللياقة البدنية أن النساء والفتيات ممن هم فى عمر المراهقة كانوا الأكثر إصابة بالدهون المتراكمة في منطقة الأرداف والبطن فهي تظهر لدى النساء بشكل أكبر من الرجال.





رجيم

يمكنك بتمارين منزلية سهلة التخلص من سمنة الأرداف وستشعرين بالتحسن فى فترة قصيرة جدا بشرط إتباعمتوازن للمساعدة على تحويل جسمك لمكينة حرق دهون

لفتت كابتن أنيا إلى أن أهم خطوة قبل تلك التمرينات هى الإحماء والتسخين فهى تعمل على تهيئة وإعداد للعضلات قبل الدخول المباشر في التمارين



فى الرابط التالى إليك أقوى تمرينات لتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون فى منطقة الكرش وأسفل الجسم فى منطقة الأرداف والمؤخرة بالخطوات وكم مرة يجب تطبيقها للحصول على نتائج اسرع







