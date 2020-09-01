أسرة بأكملها.. أهالي جرجا يودعون ضحايا حادث طريق الكريمات

شُيع منذ قليل جثامين الشاب الثلاثيني محمود صبيح، ووالدته وزوجته وأبنتيه "رزان 4 سنوات، وزينب، عامين"، إلى مثواهم الأخير، وسط حزنًا شديدًا من الأهالي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.





كما أشار أحد أقاربه إلى أن العزاء سيكون بمركز أخميم.





وتعود أحداث الواقعة عندما لقي 5 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، مساء امس، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقي أمام بوابة الكريمات اتجاه بني سويف.





وكانت شرطة النجدة ببني سويف، تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم "ي ف 8157" وسيارة نقل "هـ ي ص 3436 ".





وأفاد المبلغون بوفاة رجل وزوجته ووالدته وابنتيه، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل جثتي الأب والأم والمصاب إلى مستشفى حلوان، ونقلت سيارات الإسعاف، الجثث إلى مستشفى أطفيح المركزي.



