كمان كام شهر.. لجنة كورونا تكشف عن موعد لقاح كورونا النهائي

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة لمكافحة فيروس كورونا ، إن أي مصاب يخضع للعزل المنزلي يجب أن يتابع حالته أطباء متخصصون؛ وفي حالة حدوث أي مضاعفات يتم نقله مباشرةً إلى المستشفى ليأخذ منها البروتوكول العلاجي "بيكون تحت مسئوليتها".





وكشفت الدكتورة جيهان العسال ، خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك لقاحات قريبا سيتم توافرها في الدول لفيروس كورونا مع حلول 2021، وأن أكثر اللقاحات قربا للإنتاج هو اللقاح الصيني والإنجليزي.





وأضافت أن الدولة متعاقدة على 30 مليون وحدة من اللقاح الإنجليزي بمجرد صدوره، وبالنسبة للقاح الصيني ستكون مصر واحدة من الدول المصنعة في أفريقيا.





وتابعت "مش شرط الموجة الثانية تجيلنا، ويارب متجيش"، منوهة بأن هناك دولا لم تمر بالموجة الثانية للفيروس، وأننا في مصر لم ننتهِ من الموجة الأولى في الأساس، ولكن يجب توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية، والاحتراس من فصل الشتاء القادم.



