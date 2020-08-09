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جيهان العسال: المواطن أحد أهم أسباب عدم ظهور موجة جديدة.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:40 م
مصابي كورونا
مصابي كورونا
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عادل نصار
ناشدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
 
وحذرت من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، المواطنين من التهاون فى مواجهة فيروس كورونا، موضحا: " كورونا لم ينته وما زال موجودا".

وأضافت: " أنه من المبكر جدا الاحتفال بالقضاء على فيروس كورونا وانتشار الفيروس رهن المواطن بالتزامه بالإجراءات الوقائية للمواجهة"، مشيرة إلى أنه لا يوجد دواء للفيروس حتى الآن.
 
ونصحت المواطنين بالالتزام وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة القصوى، موضحة: "لا يستطيع أحد التأكيد أو النفى بأن هناك موجة ثانية لفيروس كورونا حتى الآن والتزام المواطن أحد أهم أسباب عدم وجود موجه جديدة".
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