وصفي واصف: كورونا سبب ارتفاع أسعار الذهب

كشف الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة لانخفاض كبير حدث له منذ فترة وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد.









وتابع الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب اليوم يعود لوضعه الطبيعي لما كان عليه سابقا والناس كل يوم تتجه للملاذ الآمن وهو الذهب".









وأردف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة فيروس كورونا لها سبب قوي في ارتفاع أسعار الذهب خلال الوقت الحالي.



