AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مد التصالح 6 أشهر مع تسهيلات في الرسوم.. ماذا ينتظر مخالفي البناء؟

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:10 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
أحمد أيمن
حسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر.

جاء ذلك خلال اجتماعه ، أول أمس الاثنين، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.


على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء، إلا أن نواب لجنة الإسكان رجحوا مد القانون فترة جديدة، مع منح المزيد من التسهيلات لتحفيز المخالفين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء. 

وقال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان مد القانون 6 أشهر آخرى قبل شهر من انتهائه، سيجعل المواطنون يتقاعسون عن التصالح والانتظار لحين انتهاء المدة الجديدة، واصفا المصريين بكونهم "شعب الفرصة الأخيرة" الذي ينتظر آخر لحظة لتنفيذ القانون.

وتوقع النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، زيادة الإقبال على التصالح خلال شهر سبتمبر، لسببين: الأول؛ تصريحات رئيس الوزراء بعدم مد القانون ونهايته بنهاية سبتمبر، أما الثاني فيرجع إلى تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة في هذا الشأن وعدم التهاون مع مخالفات البناء خاصة على الأراضي الزراعية.

بدوره طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان، الحكومة بضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى مع خفض 10% من رسوم جدية التصالح، لتحفيز المواطنين على التقدم و التصالح في مخالفات عقاراتهم.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بها 3 مليون مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين، لن يتمكنوا من التصالح قبل انتهاء فترة القانون الحالية، المقرر انتهائها بنهاية سبتمبر الجاري.

فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء -وفقا لتعديلاته الجديدة لعام 2020- يخوّل لرئيس الوزراء مدة فترة التصالح لمدة آخرى مماثلة 6 أشهر جديدة، لكن لا يجوز المد مرة آخرى، حيث نص القانون على فترتين فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أشهر أخرى.. تفاصيل جديدة بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء

من خلال الإعلام.. "إسكان النواب" تطالب الحكومة بشرح مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء

برلمانية: يجب شرح مميزات وفوائد قانون التصالح للمواطنين ومد الفترة بشروط محددة

خلال أيام.. مجلس النواب يحسم الجدل بشأن أزمات التصالح في مخالفات البناء

إزالات وسجن.. ماذا بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء؟

إسكان البرلمان: نتوقع مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

بعد حبس ابنتها .. 3 أزمات في حياة نهي العمروسي

خاص| عضو لجنة تطوير قطاع الناشئين بالأهلي: لن نتخلى عن لاعب مفيد لأسباب شخصية كما يشاع

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

كل يوم بقعد أعيط.. الفنانة داليا مصطفى تحكي تجربتها في تربية أولادها.. فيديو

خاص | ياسر رضوان: الحرب على الأهلي سببه المصالح الشخصية .. والخبرات ستحسم إفريقيا

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول