"قومي حقوق الإنسان" ينظم دورة تدربية لمتابعة العملية الانتخابية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، دورة تدربية لعدد من منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، انطلاقًا من خطة عمل المجلس بشأن متابعة العملية الانتخابية.









وشارك فى الدورة 17 جمعية ومؤسسة وذلك على مدار أيام وتشمل فاعليات الدورة التدريبية الموضوعات التالية، بالتعريف بدورالمجلس، بالإضافة على سبل التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.







