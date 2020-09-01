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السكك الحديدية: الانتهاء من تطوير المزلقانات نهاية 2021.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:46 م
المزلقانات
المزلقانات
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هاني حسين
قال  أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد،  إن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بقطاع النقل والسكك الحديدية ونسير بخطوات متوازنة لتطوير السكة الحديد كي تليق بالمواطن المصري ".

وأضاف  أشرف رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية والقطارات والجرارات والمزلقانات ".

 ولفت اشرف رسلان :" 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية  وهناك أعمال تطوير للمزلقانات وتوسعتها وضمان عدم وجود اي إشغالات حول المزلقان ويكون هناك حارة للدخول والخروج".

ولفت اشرف رسلان:"  يتم الانتهاء من تطوير المزلقانات في نهاية 2021،  وفي حال تعطل عربة على المزلقان  يتم إصدار علامة خطر على المزلقان للتنبيه بوجود عطل على المزلقان ويتوقف القطار قبل المزلقان بـ 300 متر".

واكمل اشرف رسلان:"  الهدف من إنشاء محطة بشتيل لقطارات وجه  قبلي هو تقليل الزحام على محطة قطارات رمسيس".

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