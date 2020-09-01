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محافظات

محافظ القليوبية: 30 مليون جنيه لتطوير طريق طابا ببنها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:05 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها والذي يبلغ طوله 3500م باعتماد 30 مليون جنيه.


جاء ذلك بحضور كل من على عبد الستار رئيس مدينة بنها وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة واستشاري المشروع ومدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة، وذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي للقليوبية واستكمالا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها.

وخلال الزيارة تم اطلع المحافظ على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ بدهان وتجميل سور السكة الحديد الملاصق للطريق، كما وجه بدفن أسلاك أعمدة الكهرباء ودهان أعمدة الكهرباء ليتوافق مع تطوير الطريق.

كما تتضمن الأعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفسا حضاريا لأبناء المدينة.
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