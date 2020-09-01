AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتقييم أصناف الأرز الجديدة.. الزراعة تنظم يوم حقل للأرز في محطة بحوث سخا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:16 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
شيماء مجدي
أعلن الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أنه  تم تنظيم عمل يوم حقل مميز للأرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ  


وتم عرض برنامج الارز والتعرف على ثلاث سلالات مبشرة من الأرز تحت التسجيل مميزه مبكرة في النضج وأقل استهلاكا للمياه بالإضافة إلى الأصناف المميزة مثل سخا 107وسخا 108 و سخا 109 و 168 وسوبر 300 وهجين بسمتي و هجين مصري 3 وغيرها من الأصناف الجديده والمميزة عالية المحصول و الاقل استهلاكا للمياه والتي تلبي رغبة المزارعين وقد أثنى الجميع على المجهود الرائع لقسم الارز ونشاط المعهد في استنباط الأصناف الجديدة.

وذلك بحضور د سامي درويش وكيل مركز البحوث للانتاج وكلاء معهد المحاصيل الحقلية والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات والدكتور أحمد عوض رئيس صندوق الموازنه والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد والدكتور محمود أبويوسف رئيس قسم الارز  والدكتور هاني البرهامي رئيس قسم القمح والدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم الذرة الشامية والدكتور عبد الله الأمير رئيس قسم الذرة الرفيعه والدكتور خالد ابو شادي مدير المحطه الإقليمية والدكتور محمد عطوه مدير محطة سخا ولفيف من علماء الجامعات المصرية وعدد كبير من باحثي معهد المحاصيل والمعاهد الأخرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: تنفيذ 120 مدرسة حقلية في الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمحافظات.. صور

الزراعة تطمئن على حقول إنتاج تقاوي الذرة بالدقهلية

افتتاح مشروع المدارس الحقلية للمزارعين بقرية سملا في الغربية.. صور

الزراعة تطمئن على حقول إنتاج تقاوي الذرة بالدقهلية

الزراعة: تنفيذ مدارس حقلية إرشادية للأرز في محافظة الغربية.. صور

الزراعة تنظم يوما حقليا للذرة الشامية بمحافظة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

جمدي قلبها.. محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر

خبير إدارة محلية: قانون التصالح أجاز مد المهلة إلى 31 مارس المقبل.. وحركة محافظين قريبا

أضرار الزنجبيل بالليمون والقرفة غير متوقعة.. تعرفى عليها

صحيفة: أردوغان أمر بإغراق سفينة يونانية أو طائرة مقاتلة.. والجيش يرفض

خالد عبد الغفار: الرئيس السيسي يحقق أحلام وزارة التعليم العالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر