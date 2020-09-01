لتقييم أصناف الأرز الجديدة.. الزراعة تنظم يوم حقل للأرز في محطة بحوث سخا

أعلن الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أنه تم تنظيم عمل يوم حقل مميز للأرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ









وتم عرض برنامج الارز والتعرف على ثلاث سلالات مبشرة من الأرز تحت التسجيل مميزه مبكرة في النضج وأقل استهلاكا للمياه بالإضافة إلى الأصناف المميزة مثل سخا 107وسخا 108 و سخا 109 و 168 وسوبر 300 وهجين بسمتي و هجين مصري 3 وغيرها من الأصناف الجديده والمميزة عالية المحصول و الاقل استهلاكا للمياه والتي تلبي رغبة المزارعين وقد أثنى الجميع على المجهود الرائع لقسم الارز ونشاط المعهد في استنباط الأصناف الجديدة.





وذلك بحضور د سامي درويش وكيل مركز البحوث للانتاج وكلاء معهد المحاصيل الحقلية والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات والدكتور أحمد عوض رئيس صندوق الموازنه والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد والدكتور محمود أبويوسف رئيس قسم الارز والدكتور هاني البرهامي رئيس قسم القمح والدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم الذرة الشامية والدكتور عبد الله الأمير رئيس قسم الذرة الرفيعه والدكتور خالد ابو شادي مدير المحطه الإقليمية والدكتور محمد عطوه مدير محطة سخا ولفيف من علماء الجامعات المصرية وعدد كبير من باحثي معهد المحاصيل والمعاهد الأخرى .