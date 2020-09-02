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سيارات

زيارة رئيس تيسلا إلى ألمانيا لبناء مصنع جديد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قال إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عزمه زيارة دولة ألمانيا خلال الأيام القادمة.

وأضاف إيلون ماسك أن زيارته الى دولة المانيا بسبب التعاون مع شركة كيورفاك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، التي تطور لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

كما أن هناك دراسة مستمرة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في منطقة جرونهايده بالقرب من برلين، وأضاف ماسك: "تيسلا تبني، كمشروع جانبي، معامل للحمض النووي الريبي الدقيق لصالح كيورفاك وربما لشركات أخرى".

وأعلنت "تيسلا" أنها تخطط لإنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنويًا في منطقة جرونهايده اعتبارًا من الصيف المقبل، وسيوفر هذا المشروع نحو 12 ألف وظيفة.

ولكن الموافقة البيئية الكاملة على المشروع من قبل ولاية براندنبورج مازالت مُعلقة، لذلك تقوم تيسلا بالبناء في الموقع على مسؤوليتها الخاصة.

كما أكد ماسك أيضًا أنه سيجرى محادثات حول التعاون مع "كيورفاك"، التي تعتزم المفوضية الأوروبية الحصول منها على نحو 405 ملايين جرعة من لقاح كورونا ، ولم يذكر ماسك تفاصيل عن المواقع التي سيزورها في ألمانيا بعد ذلك .

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