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رياضة

بيراميدز: مواجهة الزمالك بـ 6 نقاط.. والشناوي خارج المباراة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق عن مواجهة الزمالك بالدوري.

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كل المباريات هامة، لأننا نريد المنافسة على مركز، وصعوبة مباراة الزمالك المقبلة تكمن في مواجهة المنافس المباشر لنا، فسوف تكون بستة نقاط، نسعى لحصدهم.

وأردف: عبد الله السعيد نحاول تجهيزه ولكن لن نجازف بأي لاعب غير جاهز، سلامة اللاعبين أهم.

وعن حراسة المرمى قال: الشناوي والمهدي في مستوى متقارب، الأول مصاب ولن يشارك أمام الزمالك، وسوف يعود بعد أسبوعين.
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