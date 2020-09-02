أحدث ظهور لـ جنش برفقة عاملي نادي الزمالك

نشر حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر في الصورة، جنش مع بعض العاملين في نادي الزمالك.









وكان جنش، أحد أبرز نجوم الزمالك في الموسم الماضي، وشارك في أغلب مبارياته حتى انضم لمعسكر منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وإصابته في التدريبات بقطع في وتر إكيليس.





وخاض جنش آخر مباراة أساسيا مع الزمالك أمام حرس الحدود يوم 3 يونيو 2019 في الدوري المصري الموسم الماضي.





وعاد جنش بعد غياب 14 شهرا و 422 يوما ليحرس عرين الزمالك في لقاء إف سي مصر.