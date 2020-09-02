هل المستأجر ملزم بتقديم طلب التصالح؟ جهاز التفتيش الفنى يرد

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى والمتابعة على أعمال البناء، إن القانون 17 لسنة 2019 ألزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء.











وأضاف "شميس"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بالبناء على الأراضى الزراعية فقد صدر القانون الخاص به منذ عام 2017.









وأشار إلى أن المتقدم ل قانون التصالح هم ذوو الشأن والذى من الممكن أن يكون مالك وحدة وليس عقارا، خاصة أن الأخير ليس طرفا فى هذا الشأن.









ولفت إلى أن المتضرر أو ستقع عليه الإجراءات فى حالة التصحيح أو الإزالة هو مالك الوحدة إنما المستأجر ليس عليه أن يتقدم بطلب التصالح.









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