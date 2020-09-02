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توك شو

هل المستأجر ملزم بتقديم طلب التصالح؟ جهاز التفتيش الفنى يرد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
الدكتور رأفت شميس
الدكتور رأفت شميس
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شيرين عادل
قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى والمتابعة على أعمال البناء، إن القانون 17 لسنة 2019 ألزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء.


وأضاف "شميس"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بالبناء على الأراضى الزراعية فقد صدر القانون الخاص به منذ عام 2017.


وأشار إلى أن المتقدم لقانون التصالح هم ذوو الشأن والذى من الممكن أن يكون مالك وحدة وليس عقارا، خاصة أن الأخير ليس طرفا فى هذا الشأن.


ولفت إلى أن المتضرر أو ستقع عليه الإجراءات فى حالة التصحيح أو الإزالة هو مالك الوحدة إنما المستأجر ليس عليه أن يتقدم بطلب التصالح.


برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.




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