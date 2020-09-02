التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ

يولد النجاح والتفوق من رحم المعاناة، فرغم تفوقها ونبوغها في الشهادة الإعدادية حرصت على الالتحاق بالدبلومات الفنية الزراعية، توفيرًا لنفقات أسرتها عليها، حتى تفوقت ندى محمد السيد سعد ، ابن مركز دسوق، وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الزراعية.





شهدت قرية أبو مندور التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، فرحة وسعادة كبيرة، لحصول الطالبة ندى محمد السيد سعد، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الزراعية بنسبة 92,91%، والأولى على مستوى قطاع طنطا، ومحافظة كفر الشيخ.





تقول ندى لـ "صدى البلد": "التحقت بالثانوية الزراعية رغم حصولي على مجموع 284.5 من 300 وكنت متفوقة في المرحلة الإعدادية، لكني فضلت الثانوية الزراعية لظروفنا المادية الصعبة، وحرصت على بذل قصارى جهدي حتي أتفوق والحمد لله كلل الله تعبي وسهري بالنجاح والتفوق".





وأضافت الثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الزراعية، «معنديش مكتب وكنت بذاكر على طبلية»، مشيرة إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية الزراعة ومواصلة تفوقها في المرحلة الجامعية حتى تصبح معيدة في كلية الزراعة وأستاذة جامعية بارزة.





وتابعت «كنت أنام ساعات معدودة في اليوم .. وأواصل اليوم مذاكرة ومراجعة دروسي»، مشيدة بإدارة المدرسة بقيادة ذكري عصر، مدير عام المدرسة، وجميع المعلمين الذين كانوا يشجعونها على التفوق الدراسي.





كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد، بمدرسة بمدرسة دسوق الزراعية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، مقدمًا خالص التهنئة لأسرتها، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح. من جانبه،

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والمهندس محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، ووالد الطالبة محمد السيد محمد سعد.

وقرر محافظ كفر الشيخ ، إجراء عملية جراحية لوالد الطالبة، خاصة بعد علمه بأن حالته الصحية تحتاج لعناية بعد إجرائه عملية جراحية سابقة في القلب. وأعربت الطالبة الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، عن سعادتها لتكريم المحافظ لها واهتمامه بها، وإبداء مساعدته لها سنوات دراستها، مشيرة إلى أنها تهدي التكريم لوالدها ووالدتها.



