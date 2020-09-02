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خطة طموحة لتطوير قناة السويس.. رئيس مركز المحاكاة: لدينا أفضل أدوات ومعايير التدريب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
رئيس مركز المحاكاة
رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس
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نورهان رأفت
قال المهندس صبري نصر ، رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس ، إن مركز المحاكاة هو أحد المراكز ، المتخصصة في التدريب البحري ، ويعد أفضل مراكز التدريب البحري في الشرق الأوسط ، مؤكدا أن المركز يحرص دائما على امتلاك أفضل أدوات ومعايير التدريب .

وأضاف المهندس صبري نصر ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المركز يضم أكثر من نموذج للمحاكاة لتدريب الكوادر البحرية ، لافتا إلى أن غرفة المحاكاة هي غرفة شبيها لمركز قيادة السفينة ، وتحتوي على كل المعدات التي يستخدمها المرشد في القيادة .

وأكد رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس ، أن عنصر الإرشاد عنصر اساسي لرفع كفاءة هيئة قناة السويس ، لافتا إلى أن تصنيف مصر العالمي مرتفع دائما في مجال الإرشاد البحري .

وأوضح "نصر" ، أن التدريب يتم بشكل موجة على المخاطر وغيرها ، بالإضافة إى الأبحاث والاختبارات التي تتم في المركز لتطوير قناة السويس ، لافتا إلى وجود خطة حالية طموحة .

وأكمل "نصر" ، أن المركز لا يقتصر فقط على تدريب المصريين ، بل أنه قام بتدريب ما يقرب من 600 متدرب أجنبي حتى الآن، في أكثر من 90 دورة تدريبية .

ومن جانبه قال القبطان حسام داود ، كبير مرشدي مركز المحاكاة ، إن المحاضرات تتنوع بين النظري والعملي ، بالإضافة إلى التدريب تحت أيدي كبار المرشدين في السفن الكبري .
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