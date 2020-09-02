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تعليم

التعليم العالي: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2020/ 2021

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 95 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021. 

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرًا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري. 
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