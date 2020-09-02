لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2020.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 لتسجيل رغباتهم مساء امس، بينما استقبلت معامل التنسيق بالجامعات الطلاب اليوم، حيث تستمر المرحلة حتى يوم السبت المقبل ولمدة خمسة أيام.





أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاء الحد الأدنى 67.80% للشعبة الأدبية و77.40% لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم.

وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.



