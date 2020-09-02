تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كاب كيك البنجر، المغذى والمشهى للأطفال.

مقادير كاب كيك البنجر:

2 كوب كاكاو خام

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 كوب سكر بني ناعم

3 بنجر مبشور

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ملح

نصف كوب زيت جوزهند أو زبدة

1 كوب بذر كتان مطحون

للتقديم

كريم شانتيه

بنجر مسلوق

طريقة تحضير كاب كيك البنجر:

* يخلط الكاكاو والبيكينج باودر والسكر وبذر الكتان والفانيليا ورشة الملح.

* يضاف الزيت والبنجر.

* يوضع الخليط في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك.

* ويدخل الفرن من 15 إلى 20 دقيقة.

* بعد أن تبرد يمكن تزيينها بكريم شانتيه مضروب بقليل من البنجر وقليل من مكعبات البنجر.

* ويقدم باردا.