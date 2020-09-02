تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كاب كيك البنجر، المغذى والمشهى للأطفال.
مقادير كاب كيك البنجر:
2 كوب كاكاو خام
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 كوب سكر بني ناعم
3 بنجر مبشور
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ملح
نصف كوب زيت جوزهند أو زبدة
1 كوب بذر كتان مطحون
للتقديم
كريم شانتيه
بنجر مسلوق
طريقة تحضير كاب كيك البنجر:
* يخلط الكاكاو والبيكينج باودر والسكر وبذر الكتان والفانيليا ورشة الملح.
* يضاف الزيت والبنجر.
* يوضع الخليط في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك.
* ويدخل الفرن من 15 إلى 20 دقيقة.
* بعد أن تبرد يمكن تزيينها بكريم شانتيه مضروب بقليل من البنجر وقليل من مكعبات البنجر.
* ويقدم باردا.