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طريقة عمل كاب كيك البنجر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
طريقة عمل كاب كيك
طريقة عمل كاب كيك البنجر
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كاب كيك البنجر، المغذى والمشهى للأطفال.

مقادير كاب كيك البنجر:

2 كوب كاكاو خام
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 كوب سكر بني ناعم
3 بنجر مبشور
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ملح
نصف كوب زيت جوزهند  أو زبدة
1 كوب بذر كتان مطحون
للتقديم
كريم شانتيه
بنجر  مسلوق

طريقة تحضير كاب كيك البنجر:

* يخلط الكاكاو والبيكينج باودر والسكر وبذر الكتان والفانيليا ورشة الملح.

* يضاف الزيت والبنجر.

* يوضع الخليط في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك.

* ويدخل الفرن من 15 إلى 20 دقيقة.

* بعد أن تبرد يمكن تزيينها بكريم شانتيه مضروب بقليل من البنجر وقليل من مكعبات البنجر.

* ويقدم باردا.

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