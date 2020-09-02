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محافظات

إزالة تعديات على أراض زراعية غرب الإسكندرية.. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

واصلت الأجهزة التنفيذية بغرب الإسكندرية، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وفي حي العامرية ثان، شن الحي برئاسة الأستاذ محمد هنداوي، رئيس حى العامرية ثان، حملة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، حيث نفذ  رئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال طريق وفى وجود الكول الأمنى من قسم شرطة العامرية ثان، حملة فورية  لإزالة مبانى المخالفة بقرية البصيره. 

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حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 58 لسنة 2019 وتم ازالة سور بطول 200 م على أرض زراعية، وتنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2019 وتم ازالة سور بطول 100  م على أرض زراعية.

وبحسب بيان، الأربعاء، شن حي العامرية أول، بقيادة الأستاذ محمد عبد الله سكرتير عام الحي والإدارات المعنية حملة ازالة لأعمدة دور أرضي بأحد المباني بقرية الكرنك بالنهضة، غرب المحافظة.

وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات لإستعادة الإنضباط و فرض القانون.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

إزالة تعديات على أراض زراعية غرب الإسكندرية.. شاهد
إزالة تعديات على أراض زراعية غرب الإسكندرية.. شاهد
إزالة تعديات على أراض زراعية غرب الإسكندرية.. شاهد
إزالة تعديات على أراض زراعية غرب الإسكندرية.. شاهد
إزالة تعديات على أراض زراعية غرب الإسكندرية.. شاهد
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