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مرأة

بالجينز الأزرق.. هازال كايا تبرز جمالها بإطلالة رقيقة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:12 م
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت هازال كايا بجاكيت جينز باللون الأزرق بإزرار ذهلبة من المنتصف، وأكمام طويلة قامت بلمهم إلى الوراء، واختارت عليه بنطال هاى وسط جينز بنفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت هازال كايا بلم شعرها على الجانبين بعمله كحكة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وطفولة إطلالتها.

ولم تتكلف هازال كايا في وضع مساحيق التجميل؛ حيث انها اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأكملت هازال كايا إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ حيث انها تزينت بخاتم أنيق باللون الذهبي والأسود، مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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